Tuğçe Tayfur'dan 'yuva yıkan kadın' iddialarına yanıt geldi: 5-6 yıl metres olmuşsun ne anlatıyorsun?

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur evli bir adamla ilişki yaşadığı iddiasıyla magazin gündeminde yerini aldı. 'Yuva yıkan kadın' olarak suçlanan Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Ebru Bayar'a sert sözlerle yanıt veren Tayfur, "5-6 yıl metres olmuşsun, ne anlatıyorsun? Bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken kasetlerin ortalıkta dolaşıyor." dedi.

Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur'un evli bir adamla ilişki yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi. 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan Ebru Bayar, Tayfur'un bir süredir eşi Tolga Bayar ile aşk yaşadığını iddia etti.

Eşiyle aralarında hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur'un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirten Bayar, Tolga Bayar'ın 1 aydır çocuğunu görmediğini ileri sürdü.Tolga Bayar'ın Tuğçe Tayfur'la Maslak'ta lüks bir sitede ev tuttuklarını da iddia eden Ebru Bayar, kendisinin de aynı siteden çocuğuyla birlikte atıldığını söyledi.

"DAVA AÇILANA KADAR ARKADAŞI OLDUM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur, şunları söyledi:

"Atıp, tutuyordun ya 'boşanma davası' diye. Benim evli bir adamla, mutlu mesut evinde olan bir adamla işimin olmayacağını herkes bilir. Sen bunu bile bile 'lades' deyip, 5-6 yıl metres olmuşsun, ne anlatıyorsun? Ben bu adam davasını açana kadar arkadaşı oldum. Kimseyi kandırmadım, ne dediysem arkasındayım. He bu arada; keşke böyle olmasaydı, keşke daha farklı olsaydı her şey yaşadığımız bu durumda ama sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor. Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence. Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum. Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi."