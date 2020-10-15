Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü'nün ihanetine uğradı! İhanet sonrası eski görüntüler akıllara geldi: ''Hazar'ı yanında zorla tutuyor!''

Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü tarafından ihanete uğradı. Son dakika magazin haberine göre kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile birlikteliği olan yönetmen Onur Ünlü, önceki gece bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi. Cihangir'de yine genç bir kadınla sarmaş dolaş yakalanan Onur Ünlü'nün ihanet görüntülerine Hazar Ergüçlü'den gelecek tepki merak edilirken, Onur Ünlü'den henüz bir açıklama gelmedi.

Yönetmen Onur Ünlü, uzun süredir birlikte olduğu kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü'yü aldattı. 45 yaşındaki yönetmen, Cihangir'de yine genç bir kadınla sarmaş dolaş yakalandı. Evlilik iddialarıyla sık sık gündeme gelen ve aralarındaki yaş farkı nedeniyle tepki çeken çiftin ilişkisi, Onur Ünlü'nün ortaya çıkan ihanet görüntülerinden sonra nasıl ilerleyecek merak konusu oldu. Görüntülerle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

"HAZAR BİTMEYECEK!"

Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü'yle olan ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı:

"Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek!"

"BİZ EVLENMEYECEĞİZ"

Oyuncu Hazar Ergüçlü, "Onur Ünlü'yle evleneceğiniz yazıldı, tarih ne zaman?" sorusuna "Lütfen, rica ediyorum söylediklerimi harfiyen yazın. Onur'la ilişkim mükemmel devam ediyor ama biz evlenmeyeceğiz. Evlilik yok yok yok. Şayet olacak olsa, inanın ilk sizin haberiniz olur." şeklinde yanıt vermişti.

''HAZAR'I YANINDA ZORLA TUTUYOR!''

Yönetmen Onur Ünlü'nün Instagram hesabından 2018 yılında yaptığı paylaşım hafızalara kazındı. Ünlü'nün paylaştığı videoda, oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü'ye talimatlar vererek sağa sola bakmasını istedi. Hazar Ergüçlü'nün talimatlar verildiği sırada mutsuz hali takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşan Onur Ünlü'nün bir takipçisi paylaşıma, "Hazar sanki Onur Ünlü'nün yanında zorla duruyormuş gibi bakıyor." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Hazar'ın mutsuzluğu yüzünden okunuyor." yorumunu yazdı.