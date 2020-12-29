EDHO'nun hain avukatı Dilşad Şimşek ve kardeşi tıpatıp aynı! Görenler ikizi sanıyor...
EDHO'nun hain avukatı Dilşad Şimşek ve kardeşi tıpatıp aynı! Görenler ikizi sanıyor... Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alan Çakırbeyli ailesi, EDHO 178. bölüm yani 2020'nin son bölümünde izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ihanetiyle dikkat çeken ve gecenin kilit ismi olan oyuncu Dilşad Şimşek, sosyal medyada gündem oldu. Norveç'te dünyaya gelen 40 yaşındaki oyuncunun kardeşi ile benzerliği dikkat çekiyor. İşte EDHO'nun Avukat Ebru'su Dilşad Şimşek'in kardeşi başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...
EDHO'nun hain avukatı Dilşad Şimşek ve kardeşi tıpatıp aynı! Görenler ikizi sanıyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ihanetiyle dikkat çeken ve oyuncu Dilşad Şimşek, sosyal medyada gündem oldu. Norveç'te dünyaya gelen 40 yaşındaki oyuncunun kardeşi ile benzerliği dikkat çekiyor. İşte EDHO'nun Avukat Ebru'su Dilşad Şimşek'in kardeşi başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...
Dilşad Şimşek 25 Kasım 1980 Norveç doğumludur. 37 yaşında olan oyuncu yay burcudur. Norveç'te 13 yıl kaldıktan sonra İzmir'e yerleşen ailesiyle 14 yıl boyunca yaşayan Dilşad Şimşek daha sonra İstanbul'a yerleşmiştir. İki kız kardeşi olan Dilşad Şimşek London School of Public Relations mezunudur. Norveç'te iken mesleği halkla ilişkiler uzmanlığı olan Dilşad Şimşek; Türkiye'ye geldiği yıllar içerisinde reklamcı olarak Mccan Ericson'da çalışmıştır.