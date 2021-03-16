Haberler Video Magazin Videoları EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi şaşırttı! Meğer EDHO'da rol almış...

EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi şaşırttı! Meğer EDHO'da rol almış...

EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi şaşırttı! Meğer EDHO'da rol almış...
16.03.2021 16:41
Ana Sayfa 00:55
"Çatlak, Kılıçdaroğlu’nun...
Ana Sayfa 01:20
EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre...
Ana Sayfa 00:19
Frikikleriyle gündeme gelen...
Ana Sayfa 09:33
AB ile vizeler kalkacak mı?...
Ana Sayfa 00:40
Hande Soral'dan bikinili...
Ana Sayfa 03:48
Otomobil satışlarında taksit...
Ana Sayfa 01:20
Cihangir İslam: Kimsenin...
Ana Sayfa 01:36
Beyoğlu'nda meydan kavgası!...
Ana Sayfa 02:00
80 milyonluk villayı 12...
Ana Sayfa 01:24
İstanbullular dikkat! Kuvvetli...
Ana Sayfa 07:23
Aynı aileden 4 kişi ölü...
Ana Sayfa 01:10
Alev Alev 19. bölüm fragmanı...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Diziye son dönemlerde damgasını vuran Alpaslan karakterini canlandıran oyuncu Yunus Emre Yıldırımer en çok sevilen isimlerinden biri oldu. Edho'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşi ile olan fotoğraflarını medya hesabından paylaşan Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa'nın güzelliği herkesi büyülüyor. İşte Eşkıya'nın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer...


Magazin Videoları