Ece Erken oğlu Eymen'in yeni yaşını kutladı

Oyuncu ve sunucu Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen, 7. yaşına bastı. Geçen aylarda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu genç yaşta toprağa veren Ece Erken, sosyal medya hesabında oğlu Eymen’in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Oğlu Eymen için doğum günü partisi organize eden ünlü sunucuyu, dostları yalnız bırakmadı. Yaş gününden paylaşım yapan Erken’e ünlü isimler kayıtsız kalmazken ilk yorum eski dostu Alişan’dan geldi. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Eymen’i annesine benzeterek “Ece’nin kopyası” yorumunda bulundu. İşte Ece Erken’in sosyal medyada büyük ses getiren o paylaşımı...