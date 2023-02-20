Ebru Polat’tan Taha Duymaz paylaşımı! Taha’nın yaşarken yaşadığı zorbalıklara böyle isyan etti…

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz'ın hüzünlü öyküsü herkesi derinden etkilerken ünlülerden gelen paylaşımlar da kahrediyor. 12 gün boyunca enkaz altında olup olmadığı merak edilen Taha Duymaz'dan acı haber geldi. Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenine ulaşıldı. Taha Duymaz'ın mezarı başından paylaşım yapan kardeşi Barış Duymaz'ın ardından CZN Burak'tan da yürek sızlatan bir paylaşım geldi. Ebru Polat ise "Defolun gidin" diyerek Taha Duymaz'ın yaşarken uğradığı zorbalıklara isyan etti.