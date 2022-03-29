Ebru Gündeş'in aşk hayatı hakkında olay ifşa! Ateş bacayı fena sarmış ancak sürpriz isim evli üstelik Ebru'ya kafayı fena takmış... Son dönemde aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile boşandıktan sonra sürpriz isimlerle anılmaya başladı. Bir süredir hayatında kimse olmayan Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü geçtiğimiz haftalarda. Gündeş konuyla ilgili sessizliğini korurken Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw hakkında "Ebru'yu bırakıp Şeyma Subaşı'na gitti" iddiaları gündeme gelmişti. Asıl bomba şimdi patladı. Ebru Gündeş'in son olarak sürpriz bir isimle birlikte olduğu iddiası gündeme geldi. Evli olduğu iddia edilen o kişi ile ilgili iddialar hakkında Bircan Bali bakın ne açıklama yaptı.