Ebru Cündübeyoğlu yaza veda etti o anlar ortalığı salladı

Ebru Cündübeyoğlu mayosunu giydi yaza veda etti! O anlar ortalığı yaktı kavurdu güzelliğini görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu. Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Ebru Cündübeyoğlu eşi Güçlü Mete ile 19 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Duru adında bir kızı olan Ebru Cündübeyoğlu Instagram'dan paylaştığı deniz videosu ile gündeme bomba gibi düştü. 1993 yılında Türkiye'de güzellik yarışmasına katılan Ebru Cündübeyoğlu'nun son halini görenler, "Hatun hala aynı hatun" , "İnsan hiç mi değişmez, hala çok güzel" yorumları yaptı.