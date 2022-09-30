Haberler Magazin Videoları Ebru Cündübeyoğlu yaza veda etti o anlar ortalığı salladı

Ebru Cündübeyoğlu yaza veda etti o anlar ortalığı salladı

Ebru Cündübeyoğlu yaza veda etti o anlar ortalığı salladı
30.09.2022 14:45

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:20
Modacı Barbaros Şansal’ın...
Magazin 06:50
750 metrekare, 8 oda, 4 salon,...
Magazin 03:01
'Feyk'taş! Hadise'den sonra...
Magazin 00:38
Arka Sokaklar 17. Sezon...
Magazin 00:48
Yeşim Ceren Bozoğlu kumsaldan...
Magazin 00:48
Hülya Avşar sahne kıyafetiyle...
Magazin 00:03
Şeyma Subaşı bikinili halini...
Magazin 00:30
Mehmet Ali Erbil o görüntüyü...
Magazin 00:57
Fahriye Evcen ile Burak...
Magazin 00:17
Berna Keklikler süper...
Magazin 00:15
MasterChef Somer Sivrioğlu'nun...
Magazin 02:46
Nagihan Karadere'den yıllar...

Ebru Cündübeyoğlu mayosunu giydi yaza veda etti! O anlar ortalığı yaktı kavurdu güzelliğini görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu. Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Ebru Cündübeyoğlu eşi Güçlü Mete ile 19 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Duru adında bir kızı olan Ebru Cündübeyoğlu Instagram'dan paylaştığı deniz videosu ile gündeme bomba gibi düştü. 1993 yılında Türkiye'de güzellik yarışmasına katılan Ebru Cündübeyoğlu'nun son halini görenler, "Hatun hala aynı hatun" , "İnsan hiç mi değişmez, hala çok güzel" yorumları yaptı.

Magazin Videoları
SON DAKİKA