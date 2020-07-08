Duygu Özaslan sarı bikinili fotoğrafıyla şoke etmişti! "Bulimia Nervoza'yım..." diyen Duygu Özaslan'ın hastalığı nedir?

Bikinili fotoğraflarının internete sızmasının ardından magazin gündemine bomba gibi düşen fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabından açıklamada bulundu. Duygu Özaslan, bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini şu sözlerle duyurdu:"Magazin muhabiri arkadaşımız o kadar özel bir yerde beni bulduğu için ona teşekkür ederim. Beni o kadar kötü çıkardığı için ayrıca teşekkür ederim. Evet, kilo aldım. 'Bulimia nervoza' hastalığıyla mücadele ediyorum. İyileşme sürecinde olduğum için kilo aldım. Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurumda değil. Beni çekebilirsiniz." diyen Duygu Özaslan'ın hastalığı merak konusu oldu.