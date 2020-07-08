Duygu Özaslan sarı bikinili fotoğrafıyla şoke etmişti! "Bulimia Nervoza'yım..." diyen Duygu Özaslan'ın hastalığı nedir?
Duygu Özaslan, bikinili fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Bu güne kadar photoshop yaparak kendisini fit gösterdiği iddia edilen fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabından açıklamada bulundu. "Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurumda değil. Beni çekebilirsiniz." diyen Duygu Özaslan, bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Son haliyle dikkat çeken Duygu Özaslan'ın hastalığı merak konusu oldu. Bulimia nervoza hastalığı nedir?
Bikinili fotoğraflarının internete sızmasının ardından magazin gündemine bomba gibi düşen fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabından açıklamada bulundu. Duygu Özaslan, bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini şu sözlerle duyurdu:"Magazin muhabiri arkadaşımız o kadar özel bir yerde beni bulduğu için ona teşekkür ederim. Beni o kadar kötü çıkardığı için ayrıca teşekkür ederim. Evet, kilo aldım. 'Bulimia nervoza' hastalığıyla mücadele ediyorum. İyileşme sürecinde olduğum için kilo aldım. Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurumda değil. Beni çekebilirsiniz." diyen Duygu Özaslan'ın hastalığı merak konusu oldu.
Bulimia nervoza nedir?
Ünlü isimlerle zaman zaman gündeme gelen bulimia nervoza, en belirgin yeme bozuklarından biridir. Bulimia nervoza, sonuçları açısından bir diğer yemek bozukluğu olan anoreksiya ile benzerlik gösterir. Psikolojik kökenli bir hastalık olan bulimia nervoza, anormal yeme alışkanlığı ile kendini belli eder ve daha sonra kilo almayı önlemek için uygunsuz davranışlar gösterir, hasta kusar, laksatif ve diüretik ilaçlar alıp, lavman yaparak yediği yiyecekleri çıkarır. Aç kalırlar, ya da aşırı egzersiz yaparlar. Genellikle ergenliğin son veya erişkinliğin ilk dönemlerinde görülmektedir.
Kendini iyi hissetmediği, karmaşa ve stres içerisinde olduğu zamanlarda veya diyetlerden sonra aşırı açlık duygusuyla tıkınmaya başlamakta rahatlama hissinden sonra suçluluk duygusuyla yenilen yiyecekleri çıkarmaktadırlar. Yemekten sonra ortadan kaybolmakta ve genellikle banyoya gitmektedirler. Depresif belirtiler veya bozukluklar, %30'unda uyuşturucu madde veya alkol bağımlılığı görülebilmektedir. Mide asidinin ağıza gelmesi ile diş çürükleri, mide delinmeleri, ellerin üzerine kusmak için zorlama sırasında oluşan diş izleri ve yaralar, adet düzensizlikleri görülebilmektedir.