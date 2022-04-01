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''Doktorum sağ olsun" Seda Akgül'ü son haliyle tanımak imkansız! Yeni hali Survivor Sude Burcu'ya benzetildi

''Doktorum sağ olsun" Seda Akgül'ü son haliyle tanımak imkansız! Yeni hali Survivor Sude Burcu'ya benzetildi
01.04.2022 12:29

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Seda Akgül'ü son haliyle tanımak imkansız! Eski halinden daha genç görünen Seda'ya sosyal medyada yorum yağdı. Ekranlardan bir süredir uzak olan sunucu Seda Akgül Instagram'da son pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Mahalle baskısından kilo verdiğini söyleyen Seda Akgül gençliğine döndü. Akgül'ü görenler "Survivor Sude sandım" , "Çocukluğuna dönmüşsün" , "Eskisinden daha da genç görünüyorsun" , "Memleket değil botox havası sanki bu" gibi yorumlar yaptı. İşte "Gelir gelmez havası yaradı memleketimin. Bir de doktorum sağ olsun" yorumuyla paylaştığı fotoğraflarla şaşkına çeviren Seda Akgül'ün son hali...

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