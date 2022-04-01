Seda Akgül'ü son haliyle tanımak imkansız! Neredeyse çocukluğuna dönen Seda'ya yorum yağdı: "Survivor Mert'in sevgilisi Sude sandım"
Seda Akgül'ü son haliyle tanımak imkansız! Eski halinden daha genç görünen Seda'ya sosyal medyada yorum yağdı. Ekranlardan bir süredir uzak olan sunucu Seda Akgül Instagram'da son pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Mahalle baskısından kilo verdiğini söyleyen Seda Akgül gençliğine döndü. Akgül'ü görenler "Survivor Sude sandım" , "Çocukluğuna dönmüşsün" , "Eskisinden daha da genç görünüyorsun" , "Memleket değil botox havası sanki bu" gibi yorumlar yaptı. İşte "Gelir gelmez havası yaradı memleketimin. Bir de doktorum sağ olsun" yorumuyla paylaştığı fotoğraflarla şaşkına çeviren Seda Akgül'ün son hali...
01.04.2022 11:23 - Son Güncelleme: 01.04.2022 12:30
"SURVİVOR MERT'İN SEVGİLİSİ SUDE SANDIM"
Seda Akgül'ü son haliyle tanımak imkansız! Neredeyse çocukluğuna dönen Seda'ya sosyal medyada yorum yağdı.
Ekran hayatına bir süredir ara veren sunucu ve spiker Seda Akgül sosyal medyayı aktif kullanıyor.
Kısmetse Olur yarışması sunuculuğundan sonra istediği gibi bir program bulamayan Seda Akgül, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla şoke etti.