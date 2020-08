26.08.2020 10:45

Sibel Can kızı Melisa Ural ile tatile çıktı. Güçlü sesi ve güzelliği ile yılların eskitemediği 50 yaşındaki Sibel Can ve kızı Melisa sosyal medya gündeminde. 1 Ağustos'ta yeni yaşını kutlayan Sibel Can, kızı Melisa ile tatilinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. Melisa Ural, annesinin bikinili pozunu kendi hesabından paylaştı. Güzelliğiyle dikkat çeken Sibel Can'dan ise yeni bir tatil paylaşımı geldi.