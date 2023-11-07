Dilan Polat kaç sene ceza aldı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Dilan Polat ve eşi Engin Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda dün tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Fakat cezaevindeki ilk günlerinde Dilan Polat'ın fenalaşarak revire kaldırıldığı ve bir istekte bulunduğu iddia edildi. Çiftin cezaevine girmesinin ardından konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Dilan Polat hapisten çıktı mı? Tahliye oldu mu? Kaç yıl hapis yedi? İşte tüm merak edilenler...

DİLAN POLAT İFADESİ

Dilan Polat ifadesinde, ailelerine ait olan güzellik merkezlerini tanıttığını ve reklam yüzü olduğunu belirtti. Vergi işlerinin mali müşavirler tarafından takip edildiğini söyledi ve suçlamaları reddetti.

ENGİN POLAT İFADESİ

Engin Polat, ailelerine ait 6 firmanın bir aile şirketi olduğunu ve bu firmalardan 3'ünü yönettiğini ifade etti. Vergisel hatalar yapmış olabileceklerini kabul ederek cezayı ödemeye hazır olduklarını söyledi ve suç örgütü kurma iddialarını reddetti.

"KORKUYORUM İÇERİDE NASIL BİR ORTAM VAR?"

Bir diğer iddia ise Dilan Polat'ın Silivri Cezaevi'ne giderken yanında bulunan polislere ağlayarak "Korkuyorum içeride nasıl bir ortam var? Benim ne yapmam gerekiyor?" şeklinde sorular sorduğu yönünde.

"DEVLET SENİ GÜVENCE ALTINA ALDI"

Polat'ın sorusuna karşı polislerin ise "Merak etme devlet seni güvence altına aldı, artık güvendesin" dedikleri söylentiler arasında.

CEZAEVİNE GİRER GİRMEZ FENALAŞTI

Dilan Polat'ın cezaevine girişinin ardından yaşanan detaylar ortaya çıktı. İlk gününde revir koğuşuna kaldırılan Polat, tansiyon sorunu yaşadı, ancak daha sonra durumu iyiye gitti. Geçici bir koğuşa yerleştirilen Polat ilk gününde çocuklarıyla görüşmek istedi.

İLK GÜN ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞEMEDİ

Polat'ın çocuklarıyla telefonda görüşme isteğine ise cezaevi yönetimi "Evraklarınız yok" denilerek onay vermedi.

'ÇOCUKLARIM BENİ BÖYLE GÖRMESİN'

Polat "Evraklarınız eksik. Evraklarınız bugün hazırlansa bile sizin telefon gününüz Cuma. İsterseniz sesli, isterseniz görüntülü görüşebilirsiniz" yanıtını aldı. Dilan Polat, yetkililere "Çocuklarım beni burada görsün istemiyorum. Cezaevi ortamıyla gözükmek istemiyorum" dedi. İnfaz koruma memurları ise görüntülü konuşmanın özel odalarda da yapıldığını belirtti. Dilan Polat, evraklarının bir an önce hazırlanması için avukatlarına talimat verdi.

DİLAN POLAT'IN DOLABINDA NELER VAR?

Ayrıca, Dilan Polat'ın cezaevinde giyebileceği kıyafetlerin listesi de ortaya çıktı. Polat'ın cezaevi dolabında bulunması gereken eşyalar arasında bir palto, üç tişört, bir manto, iki pijama takımı, iki hırka, bir spor ayakkabı, dört pantolon ve etek, bir kışlık ayakkabı, iki elbise, bir iskarpin, bir eşofman, bir kol saati, dört gömlek, bir içlik ve iki kazak bulunuyor. Polat'ın normal koğuşa ne zaman geçeceği ise şimdilik açıklanmadı. Ancak cezaevi prosedürlerine göre cezaevine giren bir tutuklu, bir haftaya kadar geçici koğuşta kalabiliyor.

ELEKTRONİK KELEPÇE İLE YARGILANABİLİR

Ayrıca, Marmara Kapalı Kadın Cezaevi'nde başlayan açık görüşten Dilan Polat çiftinin de faydalanabileceği belirtildi. Elektronik kelepçe ile tutuksuz yargılanabilme ihtimali de söz konusu.

'DİLAN'A İLAÇ VERDİLER'

Dilan Polat'ın tutuklanma kararının ardından arkadaşı Sevim Alan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Alan, yayınladığı hikayelerde Engin Polat'ı suçladı ve Dilan Polat'a ilaç verildiğini iddia etti. Sevim Alan paylaşımında "Dayadınız ilacı kadına, bitirdiniz hayatını. Dünya sizin olsa ne olur, yaktınız güzelim Nilda'yı. Kızlar annelerinin kaderini yaşamamalıydı. Ticaretiniz batsın" ifadelerini kullandı.

ARAÇLAR YEDİEMİN OTOPARKI'NDA!

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında Polat çiftinin ev ve işyerlerinde bulunan 14 araca el koymuştu.

El konulan araçlar çekicilerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine getirilerek burada sergilenmişti. Emniyet'te sergilenen araçlar daha sonra otoparka çekildi. Polat Ailesi'ne ait 9 araç Yediemin Otoparkı'nda görüntülendi.

40 SAYFA SORU SORULDU

Polis ekiplerince 4 gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi. Dilan Polat'ın İstanbul Emniyeti'nde verdiği ifade de ortaya çıktı. Ağlayarak ifade verdiği iddia edilen Dilan Polat, aylık gelirlerinin 150- 200 bin lira arası olduğunu söylediği öğrenildi.

DİLAN POLAT NE KADAR CEZA ALIR?

Engin ve Dilan Polat hakkındaki suçlamalarla ilgili konuşan Av. Burak Evci, Dilan Polat ve Engin Polat çitnin suçları kesinleşirse 30 yıla kadar hapis cezası alabileceklerini söyledi.

MİNİMUM 30 YIL

Haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin alabilecekleri ceza için şunları söyledi: "Çiftin suçları kesinleşirse minimum 30 yıla kadar hapis cezası alabilir. Ayrıca suçların birden fazla kez işlenmiş olması halinde, yani zincirleme suç hükümlerinin uygulanması halinde ve işledikleri başka suçların ortaya çıkması halinde bu ceza kat kat artacaktır."