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Dilan Polat, Engin Polat’ı görmek için cezaevinin yolunu tuttu!
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Dilan Polat, Engin Polat’ı görmek için cezaevinin yolunu tuttu!

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024, 12:16   |   Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024, 12:18

Son dakika haberleri... 'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Polat, tahliye edildikten sonra kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki boğaz manzaralı evinde soluğu aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde avukatı Polat'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Polat'ın avukatı Banu Horoz, "Ben zaten sık sık görüyorum kendisini. Sağlık problemleri, psikolojik sorunlar tabii ki vardı. İçerinin şartları malum, tabii ki iyi değildi. Şimdi çocuklarına kavuştu, ailesiyle birlikte çocuklarıyla birlikte şu an çok mutlu" dedi. Öte yandan Polat ailesinin sabah saatlerinde Engin Polat'ı görmek için cezaevinin yolunu tuttuğu öğrenildi. O anlar kameralara yansıdı.

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