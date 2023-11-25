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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023, 12:08 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 12:17

Dilan-Engin Polat'a şok! Muhasebecileri Zümrüt Yerebakan itirafçı oldu: 300 milyon değil 1 milyar naylon fatura

Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan- Engin Polat çiftinin soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, muhasebeci Gökay Bekar da tutuklandı. Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün'ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan'ın emniyetteki ifadesinde şok detaylar çıktı. Engin Polat'ın isteğiyle hazırlanan naylon faturanın miktarı 300 milyon lira değil, en az 1 milyar lira olduğu ifade edildi. Öte yandan Polat'ın geçtğimiz günlerde intihar edeceği iddiası ortaya atılmıştı bu iddia Dilan Polat'ın yakın arkadaşı tarafından yalanlanırken, Candan kardeşlerin hapishanede Dilan Polat ile karşılaştığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Dilan-Engin Polata şok! Muhasebecileri Zümrüt Yerebakan itirafçı oldu: 300 milyon değil 1 milyar naylon fatura
Dilan-Engin Polat'a şok! Muhasebecileri Zümrüt Yerebakan itirafçı oldu: 300 milyon değil 1 milyar naylon fatura

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