Son dakika Banu Parlak'ın gözaltına alındı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Banu Parlak kimdir ve Banu Parlak neden gözaltına alındı soruları yer alıyor. Sosyal medya fenomeni Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek bulundu. Peki, Banu Parlak kimdir? Banu Parlak tutuklandı mı? İşte tüm merak edilenler...

BANU PARLAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu iddia ettiği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşınca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.

Parlak, soruşturma kapsamında Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beylikdüzü'ndeki evinde gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi.

Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirterek "Benimde; araba, ev gibi değilde böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz" demişti. Parlak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

BANU PARLAK KİMDİR?

1987 senesinde dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sosyal medya uygulaması Instagram'da araba içinde yaptığı şarkılı paylaşımlarla fenomen olan ve daha sonra "Narin Yarim "single çalışmasıyla müzik kariyerine adım atmıştı. 2017 yılında Okan Öztürk ile evlenen ancak evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Banu Parlak, bir kız çocuğu annesi.

DİLAN POLAT TUTUKLANINCA GÖBEK ATMIŞTI!

Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda azmettirici olarak ifade verdi. Mahkemeye sevk edilen Dilan-Engin Polat çifti silahlı saldırıya azmettirme suçundan da tutuklandı.Haberi duyan Banu Parlak göbek atarak o anları sosyal medya hesabından paylaştı.