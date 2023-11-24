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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023, 15:55 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, 16:25

Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın sevgilisi TikTok fenomeni Reşit Bozdağ PKK Üyeliğinden Gözaltına Alındı!

Son dakika haberleri... Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın sevgilisi sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Kıbrıs'a uçmak için gittiği havalimanında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelen, Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitti.

Burada kimlik kontrol noktasından geçen Bozdağ'ın bilgilerini kontrol eden polis, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğunu belirledi. Konuyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.

'3 GÜN YATIP ÇIKACAK'
Öte yandan Betkayan, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bozdağ'ın gözaltına alınma sebebini, uzaklaştırma kararına uymaması ve hakaret olarak belirtti. Betkayan: "Reşit kara paradan değil, zamanında bana uzaklaştırması olduğu halde bana yaklaştığı için ve benim hakkımda konuşma yasağı olduğu halde hakarette bulunduğu için gözaltında. Zaten 3 gün yatıp çıkacak. Avukatını da ben tuttum" dedi.

PARALARLA VİDEO ÇEKMİŞTİ
TikTok'ta yaptığı yayınlarla tanınan Reşit Bozdağ, geçtiğimiz ay "O iş tamam" notuyla bir çanta dolu parayla video çekmişti.

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