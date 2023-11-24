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Dilan-Engin Polat soruşturmasında bir tutuklama talebi daha! 'Para kasası' dört duvarın yolcusu

Geçtiğimiz günlerde kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan- Engin Polat çiftinin soruşturmasında sıcak br gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Engin Polat'ın akrabası ve muhasebecisi olan Gökay Bekar adliyeye getirildi. Şüpheli adam, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 12:04 Güncelleme 24 Kasım 2023, 13:46
Dilan-Engin Polat soruşturmasında bir tutuklama talebi daha! ’Para kasası’ dört duvarın yolcusu 1

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftiyle beraber Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

Dilan-Engin Polat soruşturmasında bir tutuklama talebi daha! ’Para kasası’ dört duvarın yolcusu 2

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para akladıkları iddiasıyla tutuklandı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Dilan-Engin Polat soruşturmasında bir tutuklama talebi daha! ’Para kasası’ dört duvarın yolcusu 3

SAVCILIKTAN MUHASEBECİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Engin Polat'ın akrabası ve muhasebecisi olan Gökay Bekar, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

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