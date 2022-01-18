Dilan Çiçek Deniz imaj değiştirdi! O artık sarışın…

Sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu kez bambaşka bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile mutlu bir birliktelik sürdüren genç oyuncu, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti ve son halini Instagram hesabında yayınladı. Yıllarca koyu renk kullandığı saçlarını boyatan ve sarışın olan Deniz'in yeni imajı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir takipçisi oyuncu için 'Gitti güzelim esmer' yorumunda bulundu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in yeni imajı...