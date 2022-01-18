Burak Deniz Didem Soydan'ı unuttu gönlünü eski rol arkadaşına kaptırdı! Tatile çıkan ikiliden sürpriz ismi görenler "Didem'e benziyor" diyor
Burak Deniz Didem Soydan'ı unuttu, gönlünü eski rol arkadaşına kaptırdı! Tatile çıkan ikiliden sürpriz ismi görenler "Didem'e benziyor" diyor... Son olarak model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz, daha sonra gecelerde çapkınlık turuna çıksa da kalbini kimseye kaptırmamıştı. Ancak yakışıklı oyuncunun şimdilerde oyuncu arkadaşı ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Bolu'da kar tatili yapan ikili, sürekli aynı yerden fotoğraflar paylaşıp birbirinin pozlarını beğeniyor. İşte Burak Deniz'in yeni sevgilisi...
18.01.2022 09:40
- Son Güncelleme: 18.01.2022 09:44
DİDEM GİTTİ İREM GELDİ!
Burak Deniz Didem Soydan'ı unuttu gönlünü eski rol arkadaşına kaptırdı! Tatile çıkan ikiliden sürpriz ismi görenler "Didem'e benziyor" diyor...
Didem Soydan ile aşk yaşadıktan sonra kimseyle beraber olamayan Burak Deniz yeni aşka yelken açıyor. Oyuncu Burak Deniz meslektaşı Deniz İrem'le kar tatiline çıktı.
Ancak yakışıklı oyuncunun şimdilerde oyuncu Deniz İrem'le yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Şimdilerde Bolu'da kar tatili yapan ikili, sürekli aynı yerden fotoğraflar paylaşıp birbirinin pozlarını beğeniyor.
İşte Didem Soydan'a benzetilen Burak Deniz'in yeni sevgilisi Deniz İrem başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...