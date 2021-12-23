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Deniz Seki'den Hülya Avşar'a destek: Ona laf söyleyenin ayağını ısırırım

Deniz Seki'den Hülya Avşar'a destek: Ona laf söyleyenin ayağını ısırırım
23.12.2021 09:55

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Deniz Seki’den Hülya Avşar’a destek geldi! “Gerekirse simit de yer ama bugünleri atlatırız” diyerek ülkesine sahip çıkan Avşar’ı linç edenleri anlamadığını söyleyen Seki, “O özel kadındır! Hülya’ya laf söyleyenin ayağını ısırırım” dedi.

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Kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak ve kız çocuklarının eğitimine dikkat çekmek amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen Altın Taç Ödül Töreni, Baltalimanı'nda gerçekleşti.

Gecede Ersan Erdura, Çiğdem Tunç, Cem Özer ve Gülden Karaböcek Onur Ödülü aldı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki de Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, Seki, Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" açıklamasına yorum yaptı: "Hülya Avşar'a laf yok, o çok özel bir kadın, ona laf söyleyenin ayağını ısırırım" dedi.



KILIÇDAROĞLU AVŞAR'I HEDEF ALMIŞTI
Avşar, vatanına sahip çıktığı için önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi olmuştu. Kılıçdaroğlu, "Hülya Avşar kim, sanatçı mı? Sanatçılığı tartışılır" demiş, ardından da Avşar sosyal medyada linç edilmişti.

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