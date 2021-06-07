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Demet Özdemir'den akıl alan paylaşım! Siyah bikinisiyle mavilerde süzüldü

Demet Özdemir'den akıl alan paylaşım! Siyah bikinisiyle mavilerde süzüldü
07.06.2021 16:39
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2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış bitti. Sonrasında aşklarını sosyal medyada ilan etmekten çekinmeyen çift son olarak tatil fotoğraflarıyla gündeme gelmişti. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la tatile çıkmış ve en özel anları kameralara yansımıştı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk tazelediği tatili bitti ancak Demet Özdemir'de hala etkileri dinmemiş gibi. Demet Özdemir, siyah bikini su altı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.


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