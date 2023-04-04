Demet Özdemir yüzüğü çıkardı resti gören Oğuzhan Koç'tan hamle gecikmedi! Bakın ne yaptı...

Demet Özdemir yüzüğü çıkardı resti gören Oğuzhan Koç atağa geçti! Evliliğindeki sorunları kabul etmişti olay detay gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde olay iddialarla gündeme gelen 7 aylık evli çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evlilikleri hakkında yaptığı açıklamalarla günlerce konuşuldu. Aralarındaki sorunları çözdükleri iddia edilen ve Demet Özdemir'in arabasıyla görüntülenen Oğuzhan Koç'un ardından yakın arkadaşı Eser Yenenler de bir mekan çıkışında yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi. Haftalardır süren krizle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yüzüğü çıkaran Demet Özdemir'in restini gören Oğuzhan Koç'tan karşı hamle gecikmedi.