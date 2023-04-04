RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Demet Özdemir yüzüğü çıkardı resti gören Oğuzhan Koç'tan hamle gecikmedi! Bakın ne yaptı...

Demet Özdemir yüzüğü çıkardı resti gören Oğuzhan Koç'tan hamle gecikmedi! Bakın ne yaptı...

Demet Özdemir yüzüğü çıkardı resti gören Oğuzhan Koç'tan hamle gecikmedi! Bakın ne yaptı...
04.04.2023 10:13

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:37
Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay...
Magazin 02:28
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ...
Magazin 00:30
Neslihan Atagül'dan spor şovu!...
Magazin 00:19
Fahriye Evcen oğlu Karan’ı...
Magazin 00:07
Pınar Deniz'den parmak ısırtan...
Magazin 00:42
Filiz Akın lüks evinden...
Magazin 00:23
Ebru Şancı ‘kamera arkası’...
Magazin 00:14
Hande Erçel'in dekolteli...
Magazin 01:18
Şeyma Subaşı özel içerikli...
Magazin 02:28
Kim Milyoner Olmak İster'de...
Magazin 00:19
Hande Soral ve İsmail Demirci...
Magazin 00:31
Şeyma Subaşı'nın bekarlığa...

Demet Özdemir yüzüğü çıkardı resti gören Oğuzhan Koç atağa geçti! Evliliğindeki sorunları kabul etmişti olay detay gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde olay iddialarla gündeme gelen 7 aylık evli çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evlilikleri hakkında yaptığı açıklamalarla günlerce konuşuldu. Aralarındaki sorunları çözdükleri iddia edilen ve Demet Özdemir'in arabasıyla görüntülenen Oğuzhan Koç'un ardından yakın arkadaşı Eser Yenenler de bir mekan çıkışında yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi. Haftalardır süren krizle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yüzüğü çıkaran Demet Özdemir'in restini gören Oğuzhan Koç'tan karşı hamle gecikmedi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA