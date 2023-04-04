RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Meedo çapkınlık peşinde! Alevli hamle ifşa oldu

Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Meedo çapkınlık peşinde! Alevli hamle ifşa oldu

Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Meedo çapkınlık peşinde! Alevli hamle ifşa oldu
04.04.2023 11:05 - Son Güncelleme: 04.04.2023 11:06

OTOMATİK OYNAT

Magazin 02:18
Demet Özdemir yüzüğü çıkardı...
Magazin 00:10
Ünlü komedyen Ata Demirer'in...
Magazin 00:14
Solmaz Çiros gelinlik...
Magazin 00:19
Fahriye Evcen oğlu Karan’ı...
Magazin 00:07
Pınar Deniz'den parmak ısırtan...
Magazin 00:42
Filiz Akın lüks evinden...
Magazin 00:16
Usta oyuncu Altan Erkekli'nin...
Magazin 00:15
Tamer Karadağlı’ya kira şoku
Magazin 00:26
Sibel Can'ı görenler şaştı...
Magazin 00:19
Hande Soral ve İsmail Demirci...
Magazin 00:06
Çağla Şikel'in oğullarını koca...
Magazin 00:05
Fahriye ile Burak'tan sürpriz...

Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi Meedo çapkınlık peşinde! Alevli hamle ifşa oldu görenler, "Şeyma bekarlığa veda ediyor onun aklı dışarıda" yorumları yaptı. Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak bilinen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile düğün hazırlığında. Bekarlığa veda eğlencesi başlayan Şeyma Subaşı'nın ve arkadaşlarının paylaştığı o görüntüler kısa sürede gündem oldu. Şeyma Subaşı'nın kız arkadaşlarıyla bekarlığa vedası bir yana dursun müstakbel eşi Meedo'dan gelen o hamle gündeme bomba gibi düştü.

Magazin Videoları
SON DAKİKA