Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşkında hazin son! 'Bu kez kesin bitti kesin...'

Her ne kadar sık sık aşk yaşadıkları iddia edilse de Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk yaşadıklarını bir türlü kabul etmiyordu. Demet Özdemir'in yakın arkadaşı olan Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı bir süre iddia olarak kalsa da aşıklar 2021 yılı başında yakayı Alaçatı'da ele verdi. Üzerinden çok geçmeden de aşklarını kabul ettiler. Geçtiğimiz yaz aylarında dudak dudağa pozları basına yansıyan ünlü çiftin Acun Ilıcalı'nın hatrına aşk yaşıyorlarmış gibi davrandıkları da iddia edilmişti. Ünlü çift hakkında geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı fakat onlar kesin bir dille reddetmişti. Ancak Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşkı bu kez kesin olarak bitti.