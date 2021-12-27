Haberler Magazin Videoları Bircan Bali, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e veryansın etti: ''Size bile büyük adam, kızınız 2 gecedir...''

Bircan Bali, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e veryansın etti: ''Size bile büyük adam, kızınız 2 gecedir...''

Bircan Bali, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e veryansın etti: ''Size bile büyük adam, kızınız 2 gecedir...''
27.12.2021 13:30

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Genç Popçu Aleyna Tilki ismi Serenay Sarıkaya ilk aşk iddialarına karışan Haldun Demirhisar ile yakalandı. Demirhisar'la Tilki'nin aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken ilk açıklama Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den geldi. Aşk iddialarını yalanlayan Öztel; "Haldun Bey kızımın 4 yıllık arkadaşı. Resimler yaparak atölyesinde kafasını dağıtır" açıklamasında bulundu. Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali ise bu açıklamaya canlı yayında ateş püskürdü. Bali; "Bu nasıl annelik ya? 50 yaşındaki adamla ne paylaşabilir. Kızınız 2 gecedir 50 küsür yaşındaki adamla yakalanıyor hanımefendi, size bile büyük bu adam'' diyerek Öztel'e veryansın etti. İşte Bircan Bali'nin, Aleyna Tilki Haldun Demirhisar İlişkisine dair sert açıklamaları...

Magazin Videoları

Genç popçu Aleyna Tilki kendisinden yaşça çok büyük Haldun Demirhisar ile yakalanınca herkesin dikkatini çekti. Daha önce adı Serenay Sarıkaya ile anılan Haldun Demirhisar'ın Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken Havva Öztel ise bu konuda açıklama yaptı.

Havva Özel kızının Haldun Demirhisar ile 4 yıldır arkadaş olduğunu söyleyince Bircan Bali çileden çıktı. Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali anne Öztel'in bu açıklamasına ateş püskürdü.

Bircan Bali isyan ederek "Bunu söylemeye utanmıyor musunuz? Bunlar nasıl annelik ya? 50 yaşındaki adamla ne paylaşabilir ülkede bu kadar sapkınlık varken... Ne diyeceksin biliyor musun; sen otur bakayım bacaklarını kırarım. Ne demek 50 yaşında arkadaşım var? Kızınız o adamla 2 gecedir yakalanıyor! Bize şükredin ki siz de ar namus yapıp utanıyorsunuz" dedi.

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