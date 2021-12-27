Bircan Bali, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e veryansın etti: ''Size bile büyük adam, kızınız 2 gecedir...''

Genç Popçu Aleyna Tilki ismi Serenay Sarıkaya ilk aşk iddialarına karışan Haldun Demirhisar ile yakalandı. Demirhisar'la Tilki'nin aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken ilk açıklama Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den geldi. Aşk iddialarını yalanlayan Öztel; "Haldun Bey kızımın 4 yıllık arkadaşı. Resimler yaparak atölyesinde kafasını dağıtır" açıklamasında bulundu. Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali ise bu açıklamaya canlı yayında ateş püskürdü. Bali; "Bu nasıl annelik ya? 50 yaşındaki adamla ne paylaşabilir. Kızınız 2 gecedir 50 küsür yaşındaki adamla yakalanıyor hanımefendi, size bile büyük bu adam'' diyerek Öztel'e veryansın etti. İşte Bircan Bali'nin, Aleyna Tilki Haldun Demirhisar İlişkisine dair sert açıklamaları...