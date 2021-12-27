Demet Özdemir ile sevgilisi Oğuzhan Koç ayrıldı! 2021 başında başlayan aşk 2021 sonunda bitti ’bu kez kesin bitti kesin...’

Aşk yaşamaya başlamaları ile gündeme bomba gibi düşen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden kötü haber geldi. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrılık kararı aldı. Ünlü çiftten konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. İşte ayrılık haberinin detayları...