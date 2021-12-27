Demet Özdemir ile sevgilisi Oğuzhan Koç ayrıldı! 2021 başında başlayan aşk 2021 sonunda bitti 'bu kez kesin bitti kesin...'
Her ne kadar sık sık aşk yaşadıkları iddia edilse de Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk yaşadıklarını bir türlü kabul etmiyordu. Demet Özdemir'in yakın arkadaşı olan Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı bir süre iddia olarak kalsa da aşıklar 2021 yılı başında yakayı Alaçatı'da ele verdi. Üzerinden çok geçmeden de aşklarını kabul ettiler. Geçtiğimiz yaz aylarında dudak dudağa pozları basına yansıyan ünlü çiftin Acun Ilıcalı'nın hatrına aşk yaşıyorlarmış gibi davrandıkları da iddia edilmişti. Ünlü çift hakkında geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı fakat onlar kesin bir dille reddetmişti. Ancak Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşkı bu kez kesin olarak bitti.
27.12.2021 10:13
- Son Güncelleme: 27.12.2021 10:13
Aşk yaşamaya başlamaları ile gündeme bomba gibi düşen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden kötü haber geldi. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrılık kararı aldı. Ünlü çiftten konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. İşte ayrılık haberinin detayları...
2021 yılının başında ilişkilerinin ilan etmeleri ile magazin gündemine düşen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aşklarını basından uzak yaşamayı tercih ediyordu.
Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan ünlü çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hakkında geçtiğimiz haftalarda ayrılıkları yönünde haberle çıktı. İkili Cem Yılmaz'ın gösterisine gittiğinde görüntülendi ve iddiaları alaylı bir dille yalanladı.