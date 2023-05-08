Haberler Magazin Videoları Selin Ciğer'nin transparan kıyafeti olay oldu! "Gördüğüm şey doğru mu?"

Selin Ciğer'nin transparan kıyafeti olay oldu! "Gördüğüm şey doğru mu?"

Selin Ciğer'nin transparan kıyafeti olay oldu! "Gördüğüm şey doğru mu?"
08.05.2023 12:48 - Son Güncelleme: 08.05.2023 13:01

OTOMATİK OYNAT

Magazin 03:33
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç...
Magazin 01:57
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ...
Magazin 00:13
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten...
Magazin 01:14
Hülya Avşar öpücüklere boğmuş...
Magazin 00:30
Hadise'nin kırmızı elbisesiyle...
Magazin 00:13
Çağla Şıkel’in ilk göz...
Magazin 00:12
Selin Ciğerci'nin 15 saniyesi...
Magazin 00:45
Buse Varol "Artık kırdırma...
Magazin 00:16
Mehmet Ali Erbil öyle bir lüks...
Magazin 00:42
Günel Zeynalova son paylaşımı...
Magazin 00:15
Demet Şener’in ilk göz...
Magazin 09:35
Neslihan Atagül ve Kadir...

Selin Ciğerci'nin poposu açıkta kaldı! Öyle bir şey giydi ki görenler şaşkına döndü, herkes dönüp bir daha baktı. 2022 yılında Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan ve geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlilik teklifi eden Gökhan Çıra Instagram'dan baba olduğunu duyurunca herkes büyük bir şok yaşadı. Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim merak edilirken Selin Ciğerci'den 'anne oldum' paylaşımı geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ikiliden Selin Ciğerci bazı yerleri transparan olan kıyafetiyle poz verdi, herkes şaşkına döndü.

Magazin Videoları
SON DAKİKA