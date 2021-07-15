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Demet Özdemir bikinili videosuyla yürek hoplattı! Gören dönüp bir daha baktı sevgilisi Oğuzhan Koç ile…

Demet Özdemir bikinili videosuyla yürek hoplattı! Gören dönüp bir daha baktı sevgilisi Oğuzhan Koç ile…
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Demet Özdemir'den bikini şov! Önce havuz pozunu paylaştı sonra aşka geldi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, desenli mavi bikinisi ile havuzda verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Özdemir'in iddialı pozu sosyal medyaya damga vururken ünlü oyuncudan çok konuşulan bir poz daha geldi. Bir sonraki paylaşımında sevgilisi Oğuzhan Koç ile verdiği pozu yayınlayan Özdemir, "Demet aşka geldi" dedirtti. İşte Demet Özdemir'in peş peşe yaptığı o paylaşımlar...


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