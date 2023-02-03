Demet Akalın'dan 'İbrahim Tatlıses'in programına bikiniyle çıkan sen değil miydin?' diyen takipçisine bomba yanıt!

Demet Akalın'dan 'İbrahim Tatlıses'in programına bikiniyle çıkan sen değil miydin?' diyen takipçisine bomba 'dekolte' yanıtı! Attığı her adımla gündeme gelmeyi başaran Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hemen hemen her konu hakkında bir paylaşımda bulunan ve kimi zaman tepki çeken kimi zaman da haklı görülen Demet Akalın geçtiğimiz günlerde dekolte çıkışıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ardından Petek Dinçöz'den de Akalın'a gönderme gelmişti. Bu kez de bir sosyal medya kullanıcısından gelen yoruma Demet Akalın'ın verdiği yorum dikkat çekti.