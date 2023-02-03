Mert Ramazan Demir'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu önceki gün Mert Yazıcıoğlu ile olan fotoğraflarını kaldırmış sonrasında Mert Yazıcıoğlu'dan hamle gecikmemişi. Eski aşıklar arasında sular durulmazken, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında flaş bir iddia ortaya atılmış ikilinin aşkının resmen başladığı iddia edilmişti. Ancak ortaya atılan sıcak bir iddia rotayı başka yöne doğru çevirdi. Mert Ramazan Demir'in sevgilisinin bir başkası olduğu haberi bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte iddianın detayları...