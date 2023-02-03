Demet Akalın'dan 'İbrahim Tatlıses'in programına bikiniyle çıkan sen değil miydin?' diyen takipçisine bomba 'dekolte' yanıtı: "Her yer ortada..."
Demet Akalın'dan 'İbrahim Tatlıses'in programına bikiniyle çıkan sen değil miydin?' diyen takipçisine bomba 'dekolte' yanıtı! Attığı her adımla gündeme gelmeyi başaran Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hemen hemen her konu hakkında bir paylaşımda bulunan ve kimi zaman tepki çeken kimi zaman da haklı görülen Demet Akalın geçtiğimiz günlerde dekolte çıkışıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ardından Petek Dinçöz'den de Akalın'a gönderme gelmişti. Bu kez de bir sosyal medya kullanıcısından gelen yoruma Demet Akalın'ın verdiği yorum dikkat çekti.
03.02.2023 12:03 - Son Güncelleme: 03.02.2023 12:11
"HER YER ORTADA..."
Demet Akalın'dan 'İbrahim Tatlıses'in programına bikiniyle çıkan sen değil miydin?' diyen takipçisine bomba 'dekolte' yanıtı...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne kıyafetiyle gündemde. "Dün gece asillik dersi verdiğimiz doğrudur" diyerek siyah elbisesiyle pozlarını paylaşan Akalın'ın kıyafetine eleştiri yağdı.
Bir takipçi "Demet abla bu balmumun olmamış hiç. Neredeyse söyle gitmeyelim" deyince şarkıcı kendini tutamadı ve şu yanıtı verdi: "Hayatım sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki asil bir şıklık görünce beyniniz yanıyor azcık kurban olayım dünya modasına bak! Soyunmak istemeyen sadece şarkılarıyla sahne yapmak isteyenler de var benim gibi."