Demet Akalın'dan 'İbrahim Tatlıses'in programına bikiniyle çıkan sen değil miydin?' diyen takipçisine bomba 'dekolte' yanıtı: "Her yer ortada..."

Bir takipçi "Demet abla bu balmumun olmamış hiç. Neredeyse söyle gitmeyelim" deyince şarkıcı kendini tutamadı ve şu yanıtı verdi: "Hayatım sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki asil bir şıklık görünce beyniniz yanıyor azcık kurban olayım dünya modasına bak! Soyunmak istemeyen sadece şarkılarıyla sahne yapmak isteyenler de var benim gibi."