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Haberler Magazin Demet Akalın'dan 'İbrahim Tatlıses'in programına bikiniyle çıkan sen değil miydin?' diyen takipçisine bomba 'dekolte' yanıtı: "Her yer ortada..."

Demet Akalın'dan 'İbrahim Tatlıses'in programına bikiniyle çıkan sen değil miydin?' diyen takipçisine bomba 'dekolte' yanıtı: "Her yer ortada..."

Demet Akalın'dan 'İbrahim Tatlıses'in programına bikiniyle çıkan sen değil miydin?' diyen takipçisine bomba 'dekolte' yanıtı! Attığı her adımla gündeme gelmeyi başaran Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hemen hemen her konu hakkında bir paylaşımda bulunan ve kimi zaman tepki çeken kimi zaman da haklı görülen Demet Akalın geçtiğimiz günlerde dekolte çıkışıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ardından Petek Dinçöz'den de Akalın'a gönderme gelmişti. Bu kez de bir sosyal medya kullanıcısından gelen yoruma Demet Akalın'ın verdiği yorum dikkat çekti.

03.02.2023 12:03 - Son Güncelleme: 03.02.2023 12:11
Demet Akalın’dan ’İbrahim Tatlıses’in programına bikiniyle çıkan sen değil miydin?’ diyen takipçisine bomba ’dekolte’ yanıtı: Her yer ortada...

"HER YER ORTADA..."

Demet Akalın'dan 'İbrahim Tatlıses'in programına bikiniyle çıkan sen değil miydin?' diyen takipçisine bomba 'dekolte' yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın’dan ’İbrahim Tatlıses’in programına bikiniyle çıkan sen değil miydin?’ diyen takipçisine bomba ’dekolte’ yanıtı: Her yer ortada...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne kıyafetiyle gündemde. "Dün gece asillik dersi verdiğimiz doğrudur" diyerek siyah elbisesiyle pozlarını paylaşan Akalın'ın kıyafetine eleştiri yağdı.

Demet Akalın’dan ’İbrahim Tatlıses’in programına bikiniyle çıkan sen değil miydin?’ diyen takipçisine bomba ’dekolte’ yanıtı: Her yer ortada...

Bir takipçi "Demet abla bu balmumun olmamış hiç. Neredeyse söyle gitmeyelim" deyince şarkıcı kendini tutamadı ve şu yanıtı verdi: "Hayatım sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki asil bir şıklık görünce beyniniz yanıyor azcık kurban olayım dünya modasına bak! Soyunmak istemeyen sadece şarkılarıyla sahne yapmak isteyenler de var benim gibi."

Demet Akalın’dan ’İbrahim Tatlıses’in programına bikiniyle çıkan sen değil miydin?’ diyen takipçisine bomba ’dekolte’ yanıtı: Her yer ortada...

DİKKAT ÇEKEN YANIT

Ancak bu yanıtlar şarkıcının takipçilerini tatmin etmedi. Bir kişi de Akalın'a "Abla elbise demişsin ama bu baya ferace" yazdı. Akalın ise, "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor k..ku izlemeye değil sorry." yanıtını verdi.

Demet Akalın’dan ’İbrahim Tatlıses’in programına bikiniyle çıkan sen değil miydin?’ diyen takipçisine bomba ’dekolte’ yanıtı: Her yer ortada...

PETEK DEVREDE!

Petek Dinçöz'den gelen "Biri asalet mi dedi?" paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü.

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