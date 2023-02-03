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Kibariye ile biricik eşi Ali Küçükbalçık’tan sarmaş dolaş poz! Sosyal medya onları konuştu

Kibariye ile biricik eşi Ali Küçükbalçık’tan sarmaş dolaş poz! Sosyal medya onları konuştu
03.02.2023 14:21 - Son Güncelleme: 03.02.2023 14:24

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Kibariye 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık ile aşka geldi! İhanet açıklamasıyla 'pes' dedirtmişti ünlü şarkıcı Kibariye... Olay çift sarmaş dolaş pozuyla adeta düşman çatlattı. Son olarak bir kadınla, havuz başında el ele görüntüleri ortaya çıkan ve Ali Küçükbalçık olduğu ileri sürülen fotoğraf karesi hakkında Kibariye, 'Gözümle görürsem inanırım' açıklamasında bulunmuş ve ikili sosyal medyada eleştirilmişti. Daha önce de pek çok defa 'aldatma ve affetme' haberleriyle magazin manşetlerinde yer alan Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık'tan romantik bir paylaşım geldi.

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