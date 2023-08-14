Artvin'in büyülü doğasına ve kültürel zenginliğine ev sahipliği yapan Arhavi ilçesinde gerçekleşen festival, sahne alan iki büyük sanatçının arasındaki gerginlikle yankılandı. 49. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin beşinci gününde, sahne alan Karadeniz müziğinin özgün sesi Resul Dindar ve popüler şarkıcı Demet Akalın, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmak için sahne aldı.

İlk olarak sahneye çıkan Resul Dindar, Karadeniz müziğinin nağmeleriyle kalpleri fethetti. Sevilen şarkıları ve samimi performansıyla festivalin enerjisini yükselten Dindar, izleyicileri coşturdu. Festival programına göre belirlenen saat aralığında, 20.30-22.00 arasında sahne alan Dindar, kendi köklerine ve müziğine sadık duruşuyla Arhavi'nin sahnesini renklendirdi.

Ancak akşam ilerledikçe, festivalin diğer yıldızı Demet Akalın'ın sahneye çıkması gereken saat yaklaştı. Programa göre 22.00'de sahneye alması gereken Akalın, Resul Dindar'ın performansını uzatmasına tepki gösterdi. Sahne programı ve zamanlama konusundaki bu anlaşmazlık, festivalin akışını etkiledi.

Sahne arkasında ise gerginlik daha da tırmandı. Bir görevlinin Resul Dindar'a yaklaşarak bir şeyler fısıldamasının ardından Dindar, Demet Akalın'ın sahneyi kendisine devretmesi gerektiğini öne sürdü. Mikrofonu eline alarak sahne önüne çıkan Dindar, duygusal bir an yaşattı. "Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın Hanımefendi 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim on bir" dedi.

Dindar'ın cesur sözleri ve duygusal ifadeleri ardından sahneye çıkan Demet Akalın, karşılaştığı bu durum karşısında şaşkınlık ve tepki ile bir süre Dindar'la konuştu. Dindar, konserine bir süre daha devam etti ve ardından sahneye Demet Akalın çıkarak sevilen şarkılarıyla sevenleriyle buluştu.

Arhavi'deki bu festival gecesi, unutulmaz sanat anları ve arka plandaki gerginlikle dolu bir hikayeye sahne oldu. Her iki sanatçının farklı müzik dünyalarının kesiştiği bu olay, festivalin tarihine damgasını vurdu.