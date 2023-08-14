PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023, 10:06 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023, 10:15

Masterchef Tanya evli mi? Sevgilisi bakın kim çıktı o da meğer Masterchef'tenmiş! Şöhreti ve aşkı yarışmada buldu! Uğur Deniz Yılmaz ile...

TV 8 ekranların yayınlanan Masterchef All-Star tüm hızıyla yolun devam ederken bazı yarışmacılar diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. Onlardan biri de Kıbrıslı yarışmacı Tanya Kilitkayalı. 2020 sezonunun da çok konuşulan isimlerinden biri olan Tanya Kilitkayalı yarışmaya nişanlı gelse de daha sonra aşkı Masterchef'te bulmuştu. Bakın Tanya Kilitkayalı'nın sevgilisi olan o isim kim.

Masterchef'in en dikkat çeken isimlerinden biri Kıbrıslı yarışmacı Tanya Kilitkayalı.Tanya 7 Ocak 1995 doğumlu. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olan Masterchef Tanya, İzmir'de ve Ege'de çeşitli otellerde stajlar yapmıştır.İstanbul ve İzmir'i çok sevdiğini söyleyen Tanya Kıbrıs'ta ailesiyle birlikte yaşamaktadır.Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)'nde öğretim görevlisi olarak çalışan MasterChef Tanya aynı zamanda ailesiyle beraber yöresel bir işletmeye de sahip.

MASTERCHEF TANYA'NIN SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ!

2020 Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı yarışmaya katıldığında nişanlıydı.Fakat daha sonrasında nişanlısıyla anlaşamadığını ve ayrıldığını söyleyen Tanya, bir süre kabuğuna çekilmişti.Yarışma sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yine MasterChef'te aynı sezon yarıştığı Uğur ile sevgili olduklarını açıkladılar.İki yıla yakındır ilişkilerini güzel bir şekilde devam ettiren çift, fotoğraflarını Instagram hesaplarından da bolca yayınlıyorlar.

SIRADAKİ VİDEO
Hababam Sınıfı'nın masum yüzlü Semra hocasıydı... 67'lik Semra Özdamar’ın son haline bakın! “Yıllar ona acımamış”
14.08.2023Pazartesi
Demet Akalın Resul Dindar konserinde gergin anlar! Direkt seyirciye ifşaladı! Demet Akalın sahneye fırladı!
14.08.2023Pazartesi
5 aylık evliliği 5 dakikada biten Hadise’nin itirafı şaşkına çevirdi! “Benimki pek evlilikten sayılmaz” Gözler Mehmet Dinçerler’de...
13.08.2023Pazar
3 yıl evli kaldılar! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş’tan dikkat çeken sözler: “Yolu çoğu kez yalnız yürürsün” Gamze Özçelik’in eski eşi...
13.08.2023Pazar
Sibel Can'ın 3 numarası Emir Aksüt'ün doğum gününde Melisa ve Engincan'dan paylaşım gecikmedi!
12.08.2023Cumartesi
Bunlar da Var
Ümit Kocasakal’dan ’ihraç’ itirafı: Operasyonun arkasında Tuncay Özkan ve Canan Kaftancıoğlu var 01:55
Eski CHP'li Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' itirafı!
14.08.2023Pazartesi
Motosikletle patpatın çarpıştığı kaza kamerada 00:35
Motosikletle patpatın çarpıştığı kaza kamerada
14.08.2023Pazartesi
Gerger’deki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor 02:50
Gerger’deki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
14.08.2023Pazartesi
İstanbul İmamoğlu elinde can çekişiyor! A Haber’de İBB iştiraklerinin son durumu değerlendirildi: İSKİ şu anda batmış durumda 00:34
"İSKİ şu anda batmış durumda"
14.08.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA