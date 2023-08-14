Masterchef'in en dikkat çeken isimlerinden biri Kıbrıslı yarışmacı Tanya Kilitkayalı.Tanya 7 Ocak 1995 doğumlu. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olan Masterchef Tanya, İzmir'de ve Ege'de çeşitli otellerde stajlar yapmıştır.İstanbul ve İzmir'i çok sevdiğini söyleyen Tanya Kıbrıs'ta ailesiyle birlikte yaşamaktadır.Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)'nde öğretim görevlisi olarak çalışan MasterChef Tanya aynı zamanda ailesiyle beraber yöresel bir işletmeye de sahip.

MASTERCHEF TANYA'NIN SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ!

2020 Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı yarışmaya katıldığında nişanlıydı.Fakat daha sonrasında nişanlısıyla anlaşamadığını ve ayrıldığını söyleyen Tanya, bir süre kabuğuna çekilmişti.Yarışma sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yine MasterChef'te aynı sezon yarıştığı Uğur ile sevgili olduklarını açıkladılar.İki yıla yakındır ilişkilerini güzel bir şekilde devam ettiren çift, fotoğraflarını Instagram hesaplarından da bolca yayınlıyorlar.