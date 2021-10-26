Haberler Magazin Videoları Defne Samyeli kasık dekolteli derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle gözleri yuvalarından çıkardı!

Defne Samyeli kasık dekolteli derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle gözleri yuvalarından çıkardı!

Defne Samyeli kasık dekolteli derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle gözleri yuvalarından çıkardı!
26.10.2021 10:51
Ana Sayfa 02:13
Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ı...
Ana Sayfa 00:55
FETÖ'nün avukat yapılanmasına...
Ana Sayfa 01:59
Resmi Gazete'de yayımlandı!...
Ana Sayfa 04:10
Asgari ücret zammıyla ilgili A...
Ana Sayfa 13:44
Derbi sonrası Sergen...
Ana Sayfa 00:49
Ersin Destanoğlu’ndan penaltı...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 68. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:29
Bir Zamanlar Çukurova 110....
Ana Sayfa 01:30
ABD’den büyükelçi açıklaması
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden sağanak ve kar...
Ana Sayfa 11:47
Başkan Erdoğan'dan...
Ana Sayfa 36:45
Başkan Erdoğan’dan kabine...

Defne Samyeli derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle olay oldu! Son dönemlerde iddialı sosyal medya paylaşımları ve sahne kostümleriyle adından söz ettiren Defne Samyeli, bu sahne kostümlerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde Serdar Bilgili'yle yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Defne Samyeli'nin kasığına kadar uzanan derin yırtmaçı sosyal medyayı salladı. 48 yaşındaki Defne Samyeli o anları Instagram hesabından da paylaştı. İşte Defne Samyeli'nin olay yaratan kasık dekolteli o elbisesi...

Magazin Videoları
SON DAKİKA