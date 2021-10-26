Defne Samyeli kasık dekolteli derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle gözleri yuvalarından çıkardı!

Defne Samyeli derin yırtmaçlı sahne kıyafetiyle olay oldu! Son dönemlerde iddialı sosyal medya paylaşımları ve sahne kostümleriyle adından söz ettiren Defne Samyeli, bu sahne kostümlerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde Serdar Bilgili'yle yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Defne Samyeli'nin kasığına kadar uzanan derin yırtmaçı sosyal medyayı salladı. 48 yaşındaki Defne Samyeli o anları Instagram hesabından da paylaştı. İşte Defne Samyeli'nin olay yaratan kasık dekolteli o elbisesi...