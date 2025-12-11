PODCAST CANLI YAYIN
Survivor Aycan Yanaç hakkında darp iddiası!

Survivor Aycan Yanaç hakkında darp iddiası!

Şişli’de bir eğlence mekanında yaşanan tartışma, fizyoterapist Nisa Sözen ile futbolcu Aycan Yanaç arasında kavgaya dönüştü. Sözen, kadınlar tuvaletinde futbolcu Aycan Yanaç tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Sözen, darp raporu alarak Yanaç hakkında şikayetçi olurken, olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de 6 Aralık'ta bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, fizyoterapist Nisa Sözen, kadınlar tuvaletinde Survivor eski yarışmacısı Aycan Yanaç tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Sözen, darp raporu alarak Yanaç hakkında şikayetçi olurken, olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"Suratıma Vurup Yere Yatırdı" İddiası

Nisa Sözen, ikiz kardeşini kontrol etmek için indiği tuvalette Aycan Yanaç ile tartışma yaşadığını ve aniden saldırıya uğradığını belirtti. Sözen, yüzüne darbeler aldığını, yere düştüğünü ve saçının çekildiğini söyleyerek, "Defalarca başımı duvara çarptım, nefes almakta zorlanıyorum" dedi.

Darp Raporu Alıp Şikayetçi Oldu

Olay sonrası hastaneye giden Sözen, darp raporu aldığını, tomografi ve röntgen çekildiğini belirterek hukuki süreci başlattığını ifade etti. Mekândan da şikayetçi olduğunu söyleyen Sözen, çalışanların olay sırasında kendisiyle ilgilenmediğini savundu.

Aycan Yanaç Cephesi İddiaları Reddetti

Aycan Yanaç'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan darp iddialarının "gerçeği yansıtmadığı" belirtildi. Açıklamada paylaşımların çarpıtılmış olduğu ve itibar zedelemeye yönelik olduğu savunuldu.

Bunlar da Var

Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede!
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede!
Malatya'da kaza! Hafif ticari araç TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü!
Malatya'da kaza! Hafif ticari araç TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü!
Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü 6 yaralı
Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü 6 yaralı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle