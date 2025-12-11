Şişli'de 6 Aralık'ta bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, fizyoterapist Nisa Sözen, kadınlar tuvaletinde Survivor eski yarışmacısı Aycan Yanaç tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Sözen, darp raporu alarak Yanaç hakkında şikayetçi olurken, olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"Suratıma Vurup Yere Yatırdı" İddiası

Nisa Sözen, ikiz kardeşini kontrol etmek için indiği tuvalette Aycan Yanaç ile tartışma yaşadığını ve aniden saldırıya uğradığını belirtti. Sözen, yüzüne darbeler aldığını, yere düştüğünü ve saçının çekildiğini söyleyerek, "Defalarca başımı duvara çarptım, nefes almakta zorlanıyorum" dedi.

Darp Raporu Alıp Şikayetçi Oldu

Olay sonrası hastaneye giden Sözen, darp raporu aldığını, tomografi ve röntgen çekildiğini belirterek hukuki süreci başlattığını ifade etti. Mekândan da şikayetçi olduğunu söyleyen Sözen, çalışanların olay sırasında kendisiyle ilgilenmediğini savundu.

Aycan Yanaç Cephesi İddiaları Reddetti

Aycan Yanaç'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan darp iddialarının "gerçeği yansıtmadığı" belirtildi. Açıklamada paylaşımların çarpıtılmış olduğu ve itibar zedelemeye yönelik olduğu savunuldu.