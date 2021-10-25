Defne Samyeli açtıkça açtı kasık dekoltesiyle gözleri yuvalarından çıkardı! Eski sevgilisine geri dönen Defne Samyeli çok iddialı
Son dönemlerde iddialı sosyal medya paylaşımları ve sahne kostümleriyle adından söz ettiren Defne Samyeli, bu sahne kostümlerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde Serdar Bilgili'yle yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Defne Samyeli'nin kasığına kadar uzanan derin yırtmaçı sosyal medyayı salladı. 48 yaşındaki Defne Samyeli o anları Instagram hesabından da paylaştı. İşte Defne Samyeli'nin olay yaratan kasık dekolteli o elbisesi...
25.10.2021 09:45
- Son Güncelleme: 25.10.2021 09:45
Ünlü sanatçı Defne Samyeli sosyal medya paylaşımları ve tarzıyla sık sık sosyal medyada gündeme oturuyor. 49 yaşındaki güzel sanatçı geçtiğimiz akşam İstanbul'da bir mekanda sahne alan Samyeli'nin sahne kıyafeti ise olay oldu.
Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli son olarak yakalandığı koronavirüs ile hayranlarını korkutmuştu. Defne Samyeli uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü.
Cesur sahne kıyafetleri ile adından söz ettiren Defne Samyeli son seçimi ile görenleri şaşkına çevirdi.