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Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü annesinin kopyası oldu!

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü annesinin kopyası oldu!
30.03.2021 10:28
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Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü annesinin kopyası oldu! Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Defne Joy Foster 35 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümüyle magazin dünyasını sarsan Defne, geride bir evlat bırakmıştı. Sihirli Annem dizisindecanlandırdığı Eda karakteri ile hafızalara kazınan ve neşesi ile dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alan Defne Joy Foster'ın oğlu Can kocaman oldu. Annesi öldüğünde 2 yaşında olan Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal'a "anne", onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin'e de "abla" diyor. Can'ı görenler ise, 'tıpkı annesi maşallah kara çocuk' demekten kendini alıkoyamıyor...


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