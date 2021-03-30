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Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü annesinin kopyası oldu! Görenler 'tıpkı annesi maşallah kara çocuk' diyor...

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü annesinin kopyası oldu! Sihirli Annem'in Eda'sının ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Defne Joy Foster 35 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümüyle magazin dünyasını sarsan Defne, geride bir evlat bırakmıştı. Sihirli Annem dizisindecanlandırdığı Eda karakteri ile hafızalara kazınan ve neşesi ile dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alan Defne Joy Foster'ın oğlu Can kocaman oldu. Annesi öldüğünde 2 yaşında olan Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal'a "anne", onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin'e de "abla" diyor. Can'ı görenler ise, 'tıpkı annesi maşallah kara çocuk' demekten kendini alıkoyamıyor...

30.03.2021 09:46 - Son Güncelleme: 30.03.2021 10:47
Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü annesinin kopyası oldu! Görenler 'tıpkı annesi maşallah kara çocuk' diyor...

'TIPKI ANNESİ MAŞALLAH'

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü annesinin kopyası oldu! 2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Foster'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Defne Joy Foster'in şüpheli ölümüyle ilgili araştırmalar hala devam ediyor.

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Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü annesinin kopyası oldu! Görenler 'tıpkı annesi maşallah kara çocuk' diyor...

Annesi öldüğünde 2 yaşında olan Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal'ı "anne", onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin'e de "abla" diyor ve mutlu aile sosyal medyada da dikkat çekiyor. İşte Defne Joy Foster'ın oğlu Can ve ailesiyle mutlu fotoğrafları başta olmak üzere ünlülerin aileleriyle en özel anları...

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü annesinin kopyası oldu! Görenler 'tıpkı annesi maşallah kara çocuk' diyor...

BAŞAK DİZER

Annesi Gülhan Dizer

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü annesinin kopyası oldu! Görenler 'tıpkı annesi maşallah kara çocuk' diyor...

DANİLO ZANNA

İtalyan Şef'in babası Armando Zanna Nisan 2020'de hayatını kaybetti.

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü annesinin kopyası oldu! Görenler 'tıpkı annesi maşallah kara çocuk' diyor...

BELÇİM BİLGİN VE BABASI

Abdurrahim Bilgin