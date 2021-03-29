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Tuğba Özerk küvet pozuyla olay oldu! Sevgilisiyle evlilik arifesinde olan Tuğba...

Tuğba Özerk küvet pozuyla olay oldu! Sevgilisiyle evlilik arifesinde olan Tuğba...
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Tuğba Özerk 'gördüğünüz gibi çıplak değilim' dedi küvet pozuyla olay oldu! Sevgilisiyle evlilik arifesinde olan şarkıcı Tuğba Özerk, pandemi döneminde çıkardığı şarkısının klibi için küvete girdi. Ünlü popçu, klip çekimi sonrası bornozunu giydi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adının Gökmen olduğu öğrenilen iş insanı sevgilisiyle evlilik planları yaptıklarını açıklayan Özerk, "Ciddi bir ilişkim var. Göz önünde yaşamıyoruz. Birinci senemizi yeni kutladık. Niyetimiz de güzel, akıbetimiz de iyi olsun." dedi.


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