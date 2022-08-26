Danilo Zanna ''Kalbim'' deyip biricik oğlu Zeno'yu paylaştı!

Masterchef Türkiye'nin İtalyan jürisi Danilo Zanna ATV ekranlarında yayınlanmış olan 'Elin Oğlu' adlı programla adını duyurmuş ve kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmıştı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Zanna, geçen Aralık ayında eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanmış ve uzun süre gündem olmuştu. Zanna şimdi ise oğluyla gündeme geldi. Ünlü şef, sosyal medya hesabında oğlu Zeno Tibet Zanna ile paylaşımda bulundu. Zeno Tibet'in son halini görenler ise inanamadı. Zanna'nın oğlu için "Koca delikanlı olmuş", "Aynı annesi" yorumları yapıldı. İşte Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek'in oğulları...