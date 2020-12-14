Coşkun Sabah - Hülya Avşar aşkında bomba ihanet itirafı! Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı...

Onun Türkiye'nin en güzel kadını seçildiği yıl dünyaya gelenler bugün artık birer yetişkin. Hülya Avşar bu kadar zamandır oturduğu 'kraliçelik tahtından' hiç inmedi. Kimi zaman saltanatı sallansa da o hep kendini gündemde tutmayı bildi.