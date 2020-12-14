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Coşkun Sabah - Hülya Avşar aşkında bomba ihanet itirafı! Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı...
Coşkun Sabah - Hülya Avşar aşkında bomba ihanet itirafı! Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı...
Coşkun Sabah - Hülya Avşar aşkında bomba ihanet itirafı! Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı...1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla yıllar öncesine götürdü. "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte 57 yaşındaki Hülya Avşar Coşkun Sabah aşkında, dönemin en sansasyonel yasak aşk itirafı...
14.12.2020 10:39
- Son Güncelleme: 14.12.2020 11:00
"HÜLYA AVŞAR BENİ TANJU ÇOLAK İLE ALDATTI!"
Coşkun Sabah - Hülya Avşar aşkında bomba ihanet itirafı! Dönemin en sansasyonel yasak aşkıydı... 68 yaşındaki Coşkun Sabah, bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Sabah, Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum" ifadelerini kullandı. Program sunucularının "Kesin doğru muydu" sorusu üzerine Sabah, "Evet, evet doğru Tanju Çolak" dedi.
Onun Türkiye'nin en güzel kadını seçildiği yıl dünyaya gelenler bugün artık birer yetişkin. Hülya Avşar bu kadar zamandır oturduğu 'kraliçelik tahtından' hiç inmedi. Kimi zaman saltanatı sallansa da o hep kendini gündemde tutmayı bildi.
Son olarak kızıl olan ve takipçilerinin karşısına bu pozla çıkan Hülya Avşar'ın yasak aşkı merak konusu oldu.
Biz de sinema oyunculuğundan tiyatroya, müzik dünyasından iş kadınlığına el atmadığı alan kalmayan Avşar'ın magazin dünyasında yazdığı 'tarihe' bir göz atmak istedik