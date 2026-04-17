Aslı Bekiroğlu gözyaşlarıyla sağlık durumu anlattı!

Miyom Ameliyatı Kabusa Döndü

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun, yaklaşık iki yıl önce rahim miyomu aldırmak için girdiği operasyon, hayatını karartan bir sağlık sarmalına dönüştü. Ameliyat sırasında meydana gelen tıbbi hata sonucunda bağırsağının kesildiği öne sürülen Bekiroğlu, bu süreçte tam 7 kez ameliyat masasına yatmak zorunda kaldı. Genç oyuncu, daha önceki açıklamalarında yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle "iki kez ölümden döndüğünü" dile getirmişti.

"Taburcu Olacağımı Sanmıştım"

Son geçirdiği operasyonun ardından iyileşerek evine dönmeyi bekleyen Bekiroğlu, hastane odasından paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı. Umutlarının suya düştüğünü belirten Bekiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çıkacağımı sanmıştım ama çıkamıyorum. Doktorlar da ne yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar, sadece bekliyoruz. İnanın hiç konuşacak halim yok."

Dostlarından Destek Mesajları Yağıyor

Sağlık savaşını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncuya, sanat camiasından ve sevenlerinden binlerce destek mesajı geldi. Yaşadığı hayal kırıklığına rağmen kendisini arayan ve soran arkadaşlarına teşekkür eden Bekiroğlu, "Arayan canım dostlarım, inanın hiç konuşasım yok. Hepinizi çok seviyorum" diyerek bir süre sessiz kalacağını ifade etti.

Süreç Yargıya Taşınabilir

İki yıldır bitmek bilmeyen tedavi süreci ve art arda gelen operasyonlar, yaşanan tıbbi ihmal iddialarını yeniden gündeme getirdi. Bekiroğlu'nun yaşadığı bu ağır tablo sonrası, sorumluluğu olduğu iddia edilen doktorlar ve hastane yönetimi hakkında hukuki sürecin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Genç oyuncunun tedavisinin ne kadar daha süreceği ise belirsizliğini koruyor.