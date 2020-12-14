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Masterchef'te Serhat Doğramacı'nın büyük heyecanı! Masterchef Serhat’ın nişanlısı Burcu Bakır yeni bölümde...

Masterchef'te Serhat Doğramacı'nın büyük heyecanı! Masterchef Serhat’ın nişanlısı Burcu Bakır yeni bölümde...
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Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Serhat Doğramacı 23 yaşında. 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söyleyen iddialı yarışmacı yakında nişanlısı Burcu Bakır ile düyaevine girecek. MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanına yarışmacıların yakınları damga vurdu. Serhat Doğramacı'nın sürprizi nişanlısı Burcu Bakır oldu. Masterchef'in iddialı yarışmacılarından Serhat, 121. Bölümde nişanlısı Burcu Bakır ile birlikte jüri üyelerinin istediği yemeği yapmaya çalışacak. İşte başta Serhat Doğramacı'nın nişanlısı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.


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