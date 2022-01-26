Destan'ın Batuga'sı ile Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan sosyal medyada çok konuşulan bir kare geldi. Minik kızları Müjgan'ın kar pozuna ünlülerden yorum yağdı... Destan dizisinde Batuga karakterine hayat veren ünlü oyuncu Edip Tepeli, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York'ta evlendi. Ünlü çift, ilk bebekleri olan Müjgan'ı 2020 yılında kucağına aldı. Sosyal medyada sık sık kızı ile paylaşımda bulunan Edip Tepeli,'nin son fotoğrafına, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan, Deniz Barut, Öykü Karayel ve daha birçok ünlü isimden yorum yağdı.