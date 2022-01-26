Haberler Magazin Videoları Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su ile Destan'ın Batuga'sı'ndan ortalığı sallayan kare! Müjgan'la kar pozu sosyal medyayı salladı

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su ile Destan'ın Batuga'sı'ndan ortalığı sallayan kare! Müjgan'la kar pozu sosyal medyayı salladı

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su ile Destan'ın Batuga'sı'ndan ortalığı sallayan kare! Müjgan'la kar pozu sosyal medyayı salladı
26.01.2022 11:05

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:23
Milli sporcudan Çıldır...
Ana Sayfa 00:36
İstanbul Boğazı’nda kış...
Ana Sayfa 00:33
Hadımköy istikametinde oluşan...
Ana Sayfa 02:00
Uçuşlar başladı mı?
Ana Sayfa 00:32
Tabancayla kafasından...
Ana Sayfa 00:16
1 günde 100 kilograma yakın...
Ana Sayfa 04:48
24 Ocak rezaletinin...
Ana Sayfa 01:12
Tır şoförü yanarak hayatını...
Ana Sayfa 00:58
Gece yarısı saraya baskın...
Ana Sayfa 01:23
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 11:44
Ümraniye Belediye Başkanı...
Ana Sayfa 02:05
Karlı yollarda kayan araçlar...

Destan'ın Batuga'sı ile Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan sosyal medyada çok konuşulan bir kare geldi. Minik kızları Müjgan'ın kar pozuna ünlülerden yorum yağdı... Destan dizisinde Batuga karakterine hayat veren ünlü oyuncu Edip Tepeli, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York'ta evlendi. Ünlü çift, ilk bebekleri olan Müjgan'ı 2020 yılında kucağına aldı. Sosyal medyada sık sık kızı ile paylaşımda bulunan Edip Tepeli,'nin son fotoğrafına, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan, Deniz Barut, Öykü Karayel ve daha birçok ünlü isimden yorum yağdı.

Magazin Videoları
SON DAKİKA