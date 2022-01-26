Buse Varol'dan kar üstünde fizik şov! Alişan'ın eşi daracık tulumuyla sere serpe uzanıp ortalığı kavurdu

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, yaptığı kar paylaşımlarıyla sosyal medyada damgasını vurdu. 2 çocuk annesi Buse Varol'un genç kızlara taş çıkartan fiziği düşman çatlatırken, bir yanda da pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.