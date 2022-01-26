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Buse Varol'dan kar üstünde fizik şov! Alişan'ın eşi daracık tulumuyla sere serpe uzanıp ortalığı kavurdu

Buse Varol'dan kar üstünde fizik şov! Alişan'ın eşi daracık tulumuyla sere serpe uzanıp ortalığı kavurdu
26.01.2022 11:33

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Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, yaptığı kar paylaşımlarıyla sosyal medyada damgasını vurdu. 2 çocuk annesi Buse Varol'un genç kızlara taş çıkartan fiziği düşman çatlatırken, bir yanda da pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Magazin Videoları
Buse Varol ile Alişan, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol, 2019'da oğulları Burak'ı tam bir yıl sonra ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Evlendikleri günden bu yana gerek açıklamaları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen çift gördükleri zorbalıkla gündeme gelmişti bir süre önce. Son zamanlarda oldukça zor günler geçiren çiftten bu kez kar pozları geldi. Buse Varol, karın tadını çıkardığı anları 'Vallahi ne yalan söyleyeyim fotoğraf çekilicem diye dondddddummmm' notuyla paylaştı.
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