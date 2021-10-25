Haberler Magazin Videoları Çırılçıplak paylaşım! Ünlü oyuncu Meryem Uzerli küvette çırılçıplak görüntüsünü paylaştı! Ağızlar beş karış açık...

Çırılçıplak paylaşım! Ünlü oyuncu Meryem Uzerli küvette çırılçıplak görüntüsünü paylaştı! Ağızlar beş karış açık...

Çırılçıplak paylaşım! Ünlü oyuncu Meryem Uzerli küvette çırılçıplak görüntüsünü paylaştı! Ağızlar beş karış açık...
25.10.2021 16:56 - Son Güncelleme: 25.10.2021 16:57
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Meryem Uzerli artık Türkiye'den elini eteğini çekti ama gündem yaratmaya devam ediyor... Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti. Oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getiren Meryem Uzerli, ikinci kızı Lily Koi'yi 3 ay önce kucağına aldı. Şimdilerde Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli, iki kızıyla sık sık fotoğraf paylaşamaya devam ediyor. Son olarak Uzerli, Instagram'ının hikaye bölümünden küvette çırılçıplak pozunu paylaştı.

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