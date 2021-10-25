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Haberler Magazin Meryem Uzerli küvette çırılçıplak! 2 çocuk annesi Acun Ilıcalı iddialarından sonra Meryem Uzerli paylaştı ağızlar beş karış açık

Meryem Uzerli küvette çırılçıplak! 2 çocuk annesi Acun Ilıcalı iddialarından sonra Meryem Uzerli paylaştı ağızlar beş karış açık

Meryem Uzerli artık Türkiye'den elini eteğini çekti ama gündem yaratmaya devam ediyor... Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti. Oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getiren Meryem Uzerli, ikinci kızı Lily Koi'yi 3 ay önce kucağına aldı. Şimdilerde Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli, iki kızıyla sık sık fotoğraf paylaşamaya devam ediyor. Son olarak Uzerli, Instagram'ının hikaye bölümünden küvette çırılçıplak pozunu paylaştı.

25.10.2021 15:14 - Son Güncelleme: 25.10.2021 15:14
Meryem Uzerli küvette çırılçıplak! 2 çocuk annesi Acun Ilıcalı iddialarından sonra Meryem Uzerli paylaştı ağızlar beş karış açık

Uzun süredir ekranlardan uzak duruyor, ancak her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başarıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meryem Uzerli küvette çırılçıplak! 2 çocuk annesi Acun Ilıcalı iddialarından sonra Meryem Uzerli paylaştı ağızlar beş karış açık

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti.

Meryem Uzerli küvette çırılçıplak! 2 çocuk annesi Acun Ilıcalı iddialarından sonra Meryem Uzerli paylaştı ağızlar beş karış açık

Tükenmişlik sendromu nedeniyle ekranlara veda eden ve Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Meryem Uzerli, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişimini sürdürüyor.

Meryem Uzerli küvette çırılçıplak! 2 çocuk annesi Acun Ilıcalı iddialarından sonra Meryem Uzerli paylaştı ağızlar beş karış açık

Yıllar önce yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Meryem Uzerli küvette çırılçıplak! 2 çocuk annesi Acun Ilıcalı iddialarından sonra Meryem Uzerli paylaştı ağızlar beş karış açık

DUŞ POZUNU PAYLAŞTI

38 yaşında iki çocuk annesi Uzerli, küvette çırılçıplak poz verdi. Oyuncu, çok konuşulacak pozunu da 6,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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