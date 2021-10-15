Cihangir Ceyhan bakın aslen nereliymiş Adana değil! İşte Camdaki Kız'ın Hayri'sinin memleketi...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'ın merakla beklenen Hayri karakterini canlandıran oyuncu geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Burcu Biricik'in partneri olan isim Cihangir Ceyhan oldu. Adana 01 adlı diziyle hayatlarımıza giren Cihangir Ceyhan aynı zamanda son günlerin en çok aranan isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlar aslen nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. Adana ile özdeşleşen cihangir Ceyhan'ın memleketi bakın neresiymiş. İşte başta Cihangir Ceyhan olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.